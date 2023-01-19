У Бахмуті загинув захисник з Львівщини Андрій Кіслов

Захищаючи рідну землю від окупантів, у Бахмуті загинув 28-річний мешканець Солонки Андрій Кіслов. Про це йдеться у Facebook Солонківської територіальної громади.

З перших місяців війни Андрій пішов добровольцем на передову. Воював у складі 24 бригади імені Короля Данила. Був у роті РХБЗ на посаді старший вогнеметник. Сав позивний «Борода».

«Герой захоплювався музикою, грав на гітарі, любив життя та Україну. Віддав найцінніше за її цілісність і свободу. Лише вкінці жовтня наш Захисник одружився. Дружина, на жаль, так і не встигла відчути радість сімейного життя. У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам‘яттю Андрія», – так згадують про загиблого захисника в громаді.

У воїна залишилась дружина, мама, сестра та два брати. Про чин похорону обіцяють повідомити згодом.

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