Пов’язані підприємці розділили мільйони бюджетних коштів на прибирання Дрогобича

Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради, провівши трилотові відкриті торги з особливостями, визначився з підрядником, що займатиметься прибиранням вулиць, площ та газонів громади, повідомляють Наші гроші. Львів.

На одному з лотів за можливість контролювати чистоту 67,24 тис. м² території міст Дрогобич та Стебник боролись два ФОПи, що користуються послугами спільного орендодавця. Переможцем з торгів вийшов підприємець Василь Манько, який зголосився виконати роботу за 4,41 млн грн.

Торги без пониження

У грудні 2022 року Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради оголосив тендер для пошуку підрядників, що мали протягом 2023 року прибирати територію міської територіальної громади. При загальній очікуваній вартості в 19,25 млн грн замовник розділив замовлення на 3 лота.

Один з лотів передбачав догляд за двома десятками вулиць та внутрішньоквартальних проїздів міст Дрогобич та Стебник. Мова йде про ручне та механізоване прибирання, покіс трави, збір листя, підмітання та згрібання снігу, посипку вулиць піском та протиожеледною суміщщю, очищення урн та інше.

При цьому майбутній підрядник мав не лише забезпечувати прибирання, навантаження та вивезення сміття, а й забезпечувати його захоронення у спеціально відведених для цього місцях. Загальна площа території, за яку мав відповідати переможець торгів – 67,24 тис. м². Очікувана вартість – 4,414 млн грн.

До участі у закупівлі долучилось двоє учасників: підприємці Мар’яна Капко з пропозицією ідентичною очікуваній вартості та Василь Манько, який запросив за свої послуги 4,41 млн грн.

Варто відзначити, що під час проведення аукціону учасники не змінювали своїх первісних цінових пропозицій. Таким чином, перемогу здобув Василь Манько, якому однак потрібно було оперативно усунути невідповідність вимогам тендерної документації. А саме надати скан-копію свідоцтва про сплату єдиного податку та витяг із Реєстру платників єдиного податку. Що власне підприємець і зробив.

У підсумку договір на прибирання території сторони підписали 13-го січня, а опублікували його на сторінці закупівлі в системі Prozorro 17-го січня поточного року.

У ще двох лотах ситуація склалась наступна. У першому умовну конкуренцію Мар’яні Капко склало ТОВ «ОРС-81» Лесі Кондратюк з Дрогобича. Як і у випадку з попередньою «конкуренцією» ФОПів, учасники не змінювали своїх перших ставок на аукціоні і у підсумку підряд на 7,63 млн грн дістався Капко.

У другому ж ТОВ «ОРС-81» зустрівся на торгах з Василем Манько. От тільки не торгувався, запропонувавши ціну аналогічну очікуваній вартості, саме ФОП. Як наслідок – ТОВка отримує замовлення на 7,18 млн грн.

Зв’язки конкурентів

Уважніше вивчивши документацію учасників, ми все ж виявили кілька деталей, що можуть свідчити про побічну пов’язаність підприємців, які прийшли на торги Дрогобицької міської ради. Так, їхні документи створені за допомогою однієї програми, обидва підприємці орендують фактично все, що потрібно для виконання замовлення: нежитлове приміщення, транспортні засоби, інструменти та спецтехніку для вивезення сміття.

Окрім того, виявилось, що Василь Манько та Мар’яна Капко підписали договори на оренду транспортних засобів та інструментів з одним і тим самим орендодавцем – МКП «Станція технічного обслуговування», яку очолює Мар’яна Глубіш-Оленич, про яку ми пізніше ще згадаємо. Власниками є вже згадана директорка та її батько Мирослав Глубіш.

Та це ще не все. Підприємців також пов’язують орендовані приміщення. Василь Манько своє отримав у користування від все того ж МКП «Станція технічного обслуговування», а Мар’яна Капко орендує базу у ТОВ ТВП «Заграва МГ». Фірми різні, а от керівниця одна – Мар’яна Глубіш-Оленич.

Мають обидва ФОПа і сертифікати на систему екологічного управління, видані однією і тією ж юрособою – ТОВ «Центр оцінки відповідності «Фатум» з міста Білгород-Дністровський Одеської області.

Ми зателефонували до підприємців та поцікавились, чи знайомі вони особисто. Василь Манько на це питання відповів: «хіба я маю усіх знати», уточнивши, що питаннями оренди у нього займається секретарка. А от Мар’яна Капко відповідати на питання відмовилась і запропонувала перетелефонувати їй через два дні.

Про учасників

Мар’яна Капко зареєструвалась підприємицею лише два місяці тому, 31-го жовтня 2022 року. Менш ніж на три тижні після реєстрації отримала своє перше бюджетне замовлення. За 42,08 тис. грн надавала послуги з прибирання вулиці Пилипа Орлика для КП «Служба муніципального управління» Дрогобицької міської ради.

Василь Манько досвідченіший за опонентку, зареєстувався в якості підприємця у жовтні 2021 року. З того часу встиг отримати через Prozorro замовлень на 10,68 млн грн. Два найбільших, загалом на 10,41 млн грн, від Департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради.

Обидвоє до цього в підприємницькій чи політичній діяльності помічені не були.

Щодо МКП «Станція технічного обслуговування» та ТОВ ТВП «Заграва МГ», співзасновницею якого, яки ми повідомляли є Мар’яна Глубіш-Оленич. Чоловік підприємиці – Сергій Оленич, є депутатом Дрогобицької міської ради від партії «Самопоміч», а заодно власником ПП «Карпати-будінвестсервіс», ТОВ «Декоратор». А от батько, а заодно й співвласник підприємств Мирослав Глубіш, на початку 90-х був міським головою Дрогобича.

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