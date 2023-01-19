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На Сихові 18-річний п’яний водій в’їхав у дорожній знак

Анастасія Диняк

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На проспекті Червоної Калини у Львові 18-річний водій не впорався з кермуванням та в’їхав у стовп із інформаційною табличкою. Про це повідомили у Патрульній поліції Львівської області.

Так, 18-річний львів’янин на своїй Toyota Corolla потрапив у ДТП. Інспектори відразу зрозуміли, що молодий чоловік у стані алкогольного сп‘яніння та запропонували пройти перевірку.

Прилад Drager зафіксував 1,11 проміле алкоголю в організмі молодого чоловіка, що суттєво перевищує допустиму законом норму.

На нетверезого водія правоохоронці склали два протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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