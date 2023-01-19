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Британія планує передати Україні 600 ракет Brimstone

Анастасія Диняк

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Уряд Великої Британії у рамках пакета військової допомоги надасть Україні 600 ракет Brimstone. Про це пише Європейська правда.

Міністр оборони Бе Воллес, що Британія планує передати Україні ракети.

«Сьогодні я можу сказати, що ми також збираємося відправити ще 600 ракет Brimstone на театр бойових дій, які будуть неймовірно важливими для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою», – сказав він.

Зазначимо, Brimstone – ракета класу поверхня-поверхня або повітря-поверхня, розроблена для британських Королівських повітряних сил.

Дані про наведення в ракету завантажуються перед запуском. Brimstone можна запускати у кількох режимах атаки: прямо чи опосередковано проти одиничних цілей, колони чи групи цілей.

Воллес також додав, що Велика Британія також передасть щонайменше три батареї далекобійної артилерії AS-90 калібру 155 міліметрів і низку бронемашин.

Міністр наголосив, що Британія співпрацюватиме зі США та іншими країнами, «щоб переконатися, що цей пакет буде доставлений в Україну належним чином».

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