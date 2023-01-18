У боях поблизу Бахмута загинув воїн із Червонограда

У бою з російськими окупантами неподалік Бахмута загинув червоноградець Віктор Чиж. Про це повідомив міський голова Червонограда Андрій Залівський на своїй сторінці у Facebook.

Віктору Чижу було 48 років. Із початком повномасштабної війни воював у лавах Держприкордонслужби України. Загинув у бою неподалік Бахмута на Донеччині 15 січня.

«Знову гірка звістка для нашої громади. Розділяємо біль рідних Героя у зв’язку з непоправною втратою. Вічна пам’ять», – написав мер Червонограда.

Деталі про чин похорону Віктора Чижа обіцяють повідомити згодом.

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