Окупанти безуспішно наступали біля двох населених пунктів на Запорізькому напрямку

18 січня російські війська проводили безуспішні наступальні дії біля населених пунктів Оріхів та Гуляйполе на Запорізькому напрямку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається високою на всій території України.

Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Окрім того, намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. На Запорізькому напрямку проводив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхів та Гуляйполе. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському напрямках ворог обороняється.

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