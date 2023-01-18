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На Дрогобиччині донька знайшла батька вбитим у власному домі

Анастасія Диняк

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В одному з сіл Дрогобицького району під час розпивання алкоголю чоловік вбив власника помешкання, тіло знайшла донька загиблого. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції.

Так, 17 січня близько 20:15 год. до поліції звернулася жінка, яка знайшла у своєму будинку тіло мертвого батька. Загиблим виявився 74-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці встановили, що у чоловіка в гостях був його знайомий  46-річний житель одного з сіл району. Під час розпивання спиртних напоїв між ними виник конфлікт, у ході якого зловмисник вдарив господаря ножем у горло. Унаслідок цього він помер на місці події.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

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