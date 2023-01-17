В ЄС підтвердили підготовку 10 пакета санкцій проти РФ

У Єврокомісії підтвердили підготовку 10 пакета санкцій проти росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що у ЄС готують 10 пакет санкцій проти рф у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Як пише hromadske, про це вона сказала у коментарі CNN.

За словами президентки Єврокомісії, новий пакет санкцій «головним чином буде зосереджений на закритті лазівок, щоб покінчити з ухиляннями (від санкцій — ред.) та запровадженні масштабних наслідків для тих, хто обходить санкції Європейського Союзу».

Нагадаємо, 16 грудня 2022 року Рада Євросоюзу остаточно схвалила дев’ятий пакет санкцій проти росії. Він передбачає нові обмеження на експорт товарів і технологій, замороження активів ще двох російських банків та повну заборону на операції для «Всеросійського банку розвитку регіонів».

Також нові санкції зупиняють дії ліцензій низки російських телеканалів.