ОСТАННІ НОВИНИ

В ЄС підтвердили підготовку 10 пакета санкцій проти РФ

Ольга Денисяка

|

У Єврокомісії підтвердили підготовку 10 пакета санкцій проти росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що у ЄС готують 10 пакет санкцій проти рф у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Як пише hromadske, про це вона сказала у коментарі CNN.

За словами президентки Єврокомісії, новий пакет санкцій «головним чином буде зосереджений на закритті лазівок, щоб покінчити з ухиляннями (від санкцій — ред.) та запровадженні масштабних наслідків для тих, хто обходить санкції Європейського Союзу».

Нагадаємо, 16 грудня 2022 року Рада Євросоюзу остаточно схвалила дев’ятий пакет санкцій проти росії. Він передбачає нові обмеження на експорт товарів і технологій, замороження активів ще двох російських банків та повну заборону на операції для «Всеросійського банку розвитку регіонів».

Також нові санкції зупиняють дії ліцензій низки російських телеканалів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал