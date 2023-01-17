Цей світ вертеп. У Львівській опері відбудеться концерт Тараса та Соломії Чубай

У понеділок, 23 січня, у Львівській національній опері відбудеться унікальний концерт «Цей світ вертеп», з нагоди 74-ої річниці з дня народження культового поета Грицька Чубая, повідомляють організатори VINIL Concert agency.

На відвідувачів очікують улюблені пісні Володимира Івасюка, колядки, пісні на слова відомих поетів, «POETY» та «Колискові для Олекси» у виконанні Тараса Чубая, Соломії Чубай у супроводі симфонічного оркестру «INSO-Львів» та музичного гурту.

На сцені Львівської опери відома співачка, громадська діячка та благодійниця Соломія Чубай представить авторські проекти «POETY» та «Колискові для Олекси» у супроводі музичного гурту та симфонічного оркестру INSO-Lviv. Популярний автор-виконавець, музикант та композитор Тарас Чубай виконає композиції на вірші Грицька Чубая та інших відомих поетів, пісні Володимира Івасюка, а також свої класичні хіти та колядки.

Початок концерту о 19:00 год.

Своєрідним епіграфом вечора станутьпромовисті рядки Грицька Чубая:

«А світ — вертеп. Кажу я з гіркотою: цей світ — вертеп.

І, мабуть, щонайважче — у ньому залишатися собою,

від перших днів своїх і до останніх не бути ні актором, ні суфлером,

ні лялькою на пальчиках облудних,

а лиш собою кожної години,

а лиш собою кожної хвилини,

з лицем одвертим твердо йти на кін…»

Знаково, що перед концертом відбудеться відкриття вулиці ім. Грицька Чубая у Львові.

«Цей концерт унікальним тим, що Соломія і Тарас вперше разом виступлять на великій сцені з сольними проєктами. Вони представлять унікальні пісні на слова відомих поетів, колядки та повстанські пісні. І це все на честь Дня народження їхнього батька – Грицька Чубая та відкриття вулиці його імені у Львові», – запрошують на концерт організатори VINIL Concert agency.

Квитки на подію за посиланням: concert.ua

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