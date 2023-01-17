Окупанти понад 100 разів обстріляли Херсонщину

16 січня російські військові 102 рази обстрілювали Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА. Є загиблий та постраждалі. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Херсон росіяни обстріляли 36 разів. Під ударом вкотре опинилися житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в будівлю інтернату, лікарню та житлові будинки.

16 січня унаслідок російських обстрілі загинула одна людина, ще двоє жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.