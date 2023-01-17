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Нідерланди можуть передати Україні ЗРК Patriot

Ольга Денисяка

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Незабаром Уряд Нідерландів може ухвалити рішення про надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot, які також мають передати США та Німеччина. Про це пише Європейська правда.

Представниця міністерства оборони Нідерланлів Саша Лувофф наголосила, що країна постійно розглядає можливість військової підтримки України та надає перевагу військовим поставкам.

Зазначимо, ЗРК Patriot у Європі на озброєнні мають лише Німеччина, Іспанія та Нідерланди.

Нідерландські військові почали використовувати систему у 1987 році. Ці ракетні системи класу «земля-повітря» здатні уражати літаки, гелікоптери, балістичні й крилаті ракети на висоті до 20 кілометрів та відстані до 60 кілометрів.

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