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На Львівщині оголосили штормове попередження

Наталія Жолинська

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На середу, 18 січня, синоптики оголосили штормове попередження на Львівщині. По Львову очікуються пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Громадянам нагадують, що під час негоди не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій у Львові, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580. Жителі Львівщини можуть сповіщати про надзвичайні ситуації за номером екстрених служб 112.

За даними у Sinoptik.ua, в ніч на 18 січня на Львівщині очікуються дощі, подекуди сильні опади. Проте весь день, починаючи з ранку, мине без опадів, а під обід взагалі роз’ясниться. Температура повітря протягом дня коливатиметься від 2 до 10 градусів тепла.

На Йордан, 19 січня, дощитиме, а температура повітря знизиться до 1 – 3 градусів тепла.

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