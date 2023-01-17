Мін’юст скасував реєстрацію скандального готелю на березі озера в Брюховичах

Міністерство юстиції України своїм наказом скасувало всі рішення про реєстрацію права власності на незаконну будівлю готелю по вулиці Курортній в Брюховичах. Доступ до ДРП реєстратору анульовано. Про це повідомила директорка юридичного департаменту міської ради Гелена Пайонкевич.

За словами Гелени Пайонкевич, попереду ще судове слухання за участі прокуратури Львівщини.

«Наступний крок – довести до логічного завершене нашу з Львівська обласна прокуратура судову справу. Нагадаю: право власності на цей «об’єкт» було зареєстроване реєстратором Жирівської сільської ради на підставі висновку БТІ про поділ об’єкту. Поділили житлові будинки площею 596 м кв. В результаті утворився готель площею 2274 м кв та житловий будинок 132 м кв. В подальшому майно було передано в іпотеку та відбувся перехід права власності на об’єкт», – повідомила Гелена Пайонкевич.

Як повідомляють Наші гроші. Львів, готель збудували на озері біля «Чебуречної» в Брюховичах. Державний реєстратор Назар-Павло Павлишин у 2021 році зареєстрував право власності на готельний комплекс з банкетним залом готовністю 95% за Альбіною Савчук – орендаркою водойми.

Підставою він вказав декларацію архбудінспекції і висновок обласного БТІ про поділ об’єкту на готель і житловий будинок. При цьому офіційно редакції повідомили в БТІ, що такий висновок взагалі не видавали.

Пізніше реєстратор додав до підстав реєстрації майна й інші документи, а саме рішення Брюховицької селищної ради та дозвіл на виконання будівельних робіт від… 2011 року, виданий ще попередньому орендарю водойми.

Поки Офіс протидії рейдерству при Мін’юсті розглядав скаргу, готельний комплекс переписали на іншу власницю, маму Альбіни Савчук – Ларису Савчук, на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя – це рішення також скасували.

Окрім скасування реєстрації Мін’юст вирішив анулювати доступ державному реєстратору Жирівської сільської ради Назару-Павлу Павлишину до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

«Також Колегією встановлено, що оскаржувана реєстраційна дія була проведена за наявності суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами на нерухоме майно, оскільки оскаржуваним рішенням було зареєстровано право власності на об’єкт незавершеного будівництва (будівлі готельного комплексу з банкетним залом) загальною площею 2274 кв. м та на житловий будинок загальною площею 132,8 кв м, тоді як до поділу загальна площа житлових будинків складала 596,6 кв. м.», – йдеться у висновку колегії Мін’юсту.

Суди і кримінал

Альбіна Савчук орендує територію озера біля «Чебуречної» з 2015 року для влаштування зони відпочинку та будівництва кафе (частина ділянки площею 0,0333га). Ця ділянка – це велика територія площею 4,5 гектари. І навколо водойми збудували не лише готельний комплекс, а цілу низку споруд впритул до води, в тому числі будівлі, які в реєстрі нерухомості вказані як житлові будинки.

Прокуратура позивається, щоб визнати недійсним цей договір оренди. На її думку, рішення ради та укладена на його підставі угода порушують вимоги чинного законодавства. Ділянку надали оренду без врахування того, що на ній є водний об`єкт, це зробили без земельних торгів, без погодженого паспорта водного об`єкта тощо.

Прокуратура виграла в першій інстанції, але минулоріч Львівський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Альбіни Савчук і скасував рішення суду першої інстанції, який визнавав недійсним договір оренди. Тепер справу передали в касаційний суд.

Крім того, ще з 2016 року також проводилось досудове розслідування у кримінальному провадження, де вивчали обставини передачі водойми в оренду – «за фактом внесення посадовими особами Брюховицької селищної ради до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, зокрема про відсутність на земельній ділянці кадастровий № 4610166300:08:002:0005 водного об`єкту, що призвело до надання вказаної земельної в оренду без проведення земельних торгів».

Але минулоріч прокурор Галицької окружної прокуратури Львова звернулась до суду, аби закрити це кримінальне провадження. Суддя не погодилась з прокуратурою і не дозволила закрити провадження.

Натомість у відповідь прокуратура повідомила, що факт можливої незаконної забудови прибережної захисної смуги озера в Брюховичах та дотримання вимог закону щодо його користування досліджують у межах іншого кримінального провадження, яке зареєстрували 3 червня 2022 року за ч. 1 ст. 242 ККУ (порушення правил охорони вод).

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