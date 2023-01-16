ЗСУ ліквідували ще майже 800 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 116 080 військових, 3 118 танків, 286 літаків та 276 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 16 січня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 116 080 (+790) осіб,

танків ‒ 3 118 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 204 (+21) од,

артилерійських систем – 2 099 (+5) од,

РСЗВ ‒ 438 (+1) од,

засоби ППО ‒ 220 (+1) од,

літаків – 286 (+0) од,

гелікоптерів – 276 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 870 (+24) од,

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 872 (+0),

Крилаті ракети – 749 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 190 (+3).

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.