ЗСУ ліквідували ще майже 800 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 116 080 військових, 3 118 танків, 286 літаків та 276 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 16 січня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 116 080 (+790) осіб,
- танків ‒ 3 118 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 204 (+21) од,
- артилерійських систем – 2 099 (+5) од,
- РСЗВ ‒ 438 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 220 (+1) од,
- літаків – 286 (+0) од,
- гелікоптерів – 276 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 870 (+24) од,
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 872 (+0),
- Крилаті ракети – 749 (+0);
- Спеціальна техніка ‒ 190 (+3).
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк