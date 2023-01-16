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ЗСУ дроном підібрали ворожу рацію і стежили за окупантами

Наталя Дуляба

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Українські військові дроном забрали рацію вбитого окупанта, через яку потім більше тижня прослуховували рашистів. Про це повідомив волонтер Сергій Притула на своїй сторінці у Facebook.

Таку майстерну роботу продемонстрували бійці підрозділу К2 54 окремої механізованої бригади, які воюють на Сіверсько-соледарському напрямку. На початку грудня вони, озброївшись безпілотником, кошти на які українці надсилали Фонду Сергія Притули, здобули ворожу рацію.

«Російський окупант на передній лінії побачив Україну та помер. Але залишив по собі спадок у вигляді рації, яка валялась поруч з окопом. К2 подумали собі, що таке добро не має без діла лежати та запустили до того місця дрон з мотузочкою! Довелось пововтузитись, але радєйку таки забрати змогли. І потім ще 9 днів слухали секретні розмови російських окупантів. І чим більше було розмов, тим менше ставало окупантів», – розповів Сергій Притула.

На думку волонтера, ця історія має дві складові успіху: перша – майстерність військового, який керував безпілотником, друга – недолугість рашистів, що так і не перепрошили рацію, як того вимагає протокол безпеки при її втраті.

Підтримати Збройні Сили України через донат Фонду Сергія Притули можна за цим посиланням.

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