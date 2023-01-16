В Україні побільшало вбитих росіянами дітей

Станом на ранок понеділка, 16 січня, російські військові вбили 455 дітей в Україні, ще щонайменше 897 – зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 429, Харківській – 269, Київській – 117, Миколаївській – 82, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Херсонській – 83, Запорізькій – 84, Дніпропетровській – 56.

Під час проведення рятувально-пошукових робіт на місці руйнування 9-ти поверхового житлового будинку у Дніпрі, на який ворог здійснив атаку 14 січня, виявлено тіло 4-річної дитини. Пошукові роботи продовжуються.

16 січня військові РФ нанесли 2 ракетні удари по Запоріжжю. Пошкоджено житловий 5-поверховий будинок. Внаслідок обстрілу травмовано троє дітей. Двом по 10 років, одній – 16. Їх госпіталізовано.

За даними правоохоронців, щонайменше 3 126 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 337 з них зруйновані повністю.