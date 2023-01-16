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У Херсоні РФ обстріляла центр реабілітації дітей з інвалідністю

Анастасія Диняк

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15 січня російські військові обстріляли приміщення Червоного Хреста та центр реабілітації дітей з інвалідністю у Херсоні. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Так, ворог атакував приміщення Червоного Хреста. Через влучення снарядів там сталася пожежа. Окрім того, окупанти вдарили по центру реабілітації дітей з інвалідністю. У будівлі вибиті вікна та двері, пошкоджено стіну.

Також російські військові атакували обʼєкт критичної інфраструктури. Будівля підприємства та прилегла територія зазнала руйнувань.

Станом на вечір 16 січня було відомо про 7 поранених через російські обстріли Херсона, з них один знаходиться у важкому стані. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичних закладів, де лікарі надали їм необхідну допомогу.

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