Скільки і яку зброю передали Україні з початку повномасштабної війни

Агентство Bloomberg підрахувало, скільки і яку зброю союзники вже передали або пообіцяли надати Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Як пише Українська правда, про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані нідерландського сайту оборонної аналітики та дослідження військових дій Oryx.

Агентство уточнює, що наведені дані є приблизними. Вони можуть включати обіцяну, але поки не поставлену зброю.

Танки:

410 танків радянських часів від Польщі, Чехії, Словенії та інших пострадянських країн;

410 танків радянських часів від Польщі, Чехії, Словенії та інших пострадянських країн; Велика Британія пообіцяла надіслати Україні танки Challenger 2, що стане першим випадком, коли західна країна надасть Україні сучасні основні бойові танки для боротьби з російськими військами;

Велика Британія пообіцяла надіслати Україні танки Challenger 2, що стане першим випадком, коли західна країна надасть Україні сучасні основні бойові танки для боротьби з російськими військами; Польща пообіцяла надати “роту” бойових танків Leopard 2 німецького виробництва, якщо інші союзники по НАТО візьмуть на себе аналогічні зобов’язання;

Польща пообіцяла надати “роту” бойових танків Leopard 2 німецького виробництва, якщо інші союзники по НАТО візьмуть на себе аналогічні зобов’язання; у США і Німеччині тривають дискусії про те, чи можуть вони також надіслати бойові танки.

Бронетехніка/бойові машини піхоти:

300 одиниць, в тому числі 250 БМП радянського виробництва від пострадянських країн;

300 одиниць, в тому числі 250 БМП радянського виробництва від пострадянських країн; Франція оголосила минулого тижня про те, що вона передасть невизначену кількість колісних танкових есмінців AMX-10RC;

Франція оголосила минулого тижня про те, що вона передасть невизначену кількість колісних танкових есмінців AMX-10RC; США і Німеччина заявили, що нададуть 50 і 40 бойових машин Bradley і Marder.

Бронетранспортери:

1100 одиниць, в тому числі 300 бронетранспортерів М113 і 250 М117. Агентство уточнює, що понад 160 бронетранспортерів – М113 американського виробництва з семи інших країн, в тому числі з Великої Британії, Литви, Австралії, Німеччини, Данії, Португалії та Іспанії.

Транспортні засоби з посиленим протимінним захистом:

загалом близько 925, в тому числі 440 американських M1224 MaxxPros, 90 австралійських Bushmaster та декілька британських Wolfhound и Mastiff.

Bloomberg зазначає, що ці машини схожі на БТР, але спеціально розроблені з нахиленим корпусом для захисту екіпажу від мін і саморобних вибухових пристроїв.

Мобільні машини піхоти:

понад 1 540 одиниць, в тому числі 1 250 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів американського виробництва Humvee.

Це колісні бронетранспортери, які переміщують солдатів по полю бою в атаці, розвідці і патрулюванні.

Артилерія:

300 буксируваних гаубиць, з них понад – 210 155-мм гаубиць M777 та 72 105-мм гаубиці зі США;

300 буксируваних гаубиць, з них понад – 210 155-мм гаубиць M777 та 72 105-мм гаубиці зі США; понад 400 одиниць самохідної артилерії, з яких 180 – на замовлення (понад 20 155-мм гаубиць з Великої Британії, по 18 – з Польщі, Німеччини, США та інших країн).

Реактивні системи залпового вогню:

всього – 95 одиниць, у тому числі 38 систем HIMARS та понад 40 122-мм реактивних систем залпового вогню радянських часів з Польщі і Чехії.

Протиповітряні системи:

37 німецьких самохідних зенітних систем Gepard;

37 німецьких самохідних зенітних систем Gepard; 8 ракетних батарей NASAMS американського виробництва;

8 ракетних батарей NASAMS американського виробництва; одна американська та одна німецька ракетна батарея Patriot;

одна американська та одна німецька ракетна батарея Patriot; 6 ракетних комплексів Strela-10Ms з Чехії;

6 ракетних комплексів Strela-10Ms з Чехії; 6 ракетних комплексів Stormer з Великої Британії;

6 ракетних комплексів Stormer з Великої Британії; кілька інших зенітно-ракетних комплексів зі Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.

Літаки:

14 штурмовиків Су-25 радянського виробництва, придбаних країнами НАТО у Болгарії і доставлених в Україну;

14 штурмовиків Су-25 радянського виробництва, придбаних країнами НАТО у Болгарії і доставлених в Україну; 4 Су-25 з Північної Македонії;

4 Су-25 з Північної Македонії; 20 вертольотів Мі-17, які спочатку призначалися для Афганістану, передані США;

20 вертольотів Мі-17, які спочатку призначалися для Афганістану, передані США; 11 вертольотів радянського виробництва з Чехії, Словаччини та Латвії;

11 вертольотів радянського виробництва з Чехії, Словаччини та Латвії; 3 британських Westland Sea Kings;

3 британських Westland Sea Kings; 6 вертольотів Kamov російського виробництва з Португалії;

6 вертольотів Kamov російського виробництва з Португалії; понад 30 безпілотників Bayraktar TB2 з Туреччини, а також по одному з Литви та Польщі;

понад 30 безпілотників Bayraktar TB2 з Туреччини, а також по одному з Литви та Польщі; сотні американських боєприпасів Switchblade;

сотні американських боєприпасів Switchblade; 415 розвідувальних безпілотників.

415 розвідувальних безпілотників. Ракети дальнього радіусу дії: Bloomberg підкреслює, що жодна країна поки не погодилась надати ракетні системи великої дальності ATACMS, які можуть вражати цілі на значно більших відстанях, ніж HIMARS.

Деякі західні посадовці висловили занепокоєння щодо надання українцям зброї, яка здатна завдавати ударів по цілях в глибині Росії, оскільки це може призвести до прямої конфронтації з РФ.

Інша зброя: до інших видів озброєння відносяться ракети, які можуть бути використані проти ворожих радарів, кораблів і надводних цілей, а також засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні водні судна, радіолокаційне обладнання та інші системи.

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