У Львові на Меморіалі Дем'янюка перемогу здобула Ярослава Магучіх

На одному з перших легкоатлетичних стартів 2023 року – Меморіал Дем’янюка, який проходив у Львові, переможницею у стрибках у висоту стала Ярослава Магучіх. Про це пише Суспільне.

Так, Меморіал Дем’янюка ідвідали усі три лідерки жіночої збірної України зі стрибків у висоту: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Саме жіночі змагання закривали програму турніру.

Жіночі змагання розпочалися з висоти 1.60 метри. Перша з лідерок – Юлія Левченко – стрибала з планки 1.72 метри і подолала її з першої спроби.

На висоті 1.80 метрів у секторі залишилися п’ять легкоатлеток. А вже на висоті 1.83 м залишилися Левченко, Геращенко та Магучіх. На четвертому та п’ятому місці опинилися Ілона Заскалько та Олена Мельничук.

Лише на висоті 1.86 м свої виступи розпочала Ярослава Магучіх. Вона єдиною з трьох фіналісток не взяла висоту одразу, причому не використала не лише першу, але й другу спробу, після чого вирішила її перенести на 1.89 м.

Планку 1.89 м Магучіх взяла з першої спроби. Однак без помилок стрибали і Геращенко та Левченко, тож чемпіонка Європи вирішила знову перенести висоту.

На висоті 1.91 метрів змагання ледь не покинула Юлія Левченко. Їй вдалося подолати планки лише з третьої спроби – Геращенко взяла її зі старту, а Ярослава Магучіх знову перенесла.

Третє місце посіла Левченко, яка не використала жодної з трьох спроб на 1.93 м. Геращенко взяла висоту з останнього стрибка, Магучіх мала відновити стрибки на 1.95 метрах.

«Срібло» виборола Ірина Геращенко. Вона не взяла висоту 1.95 м, а потім і 1.97 метрів, після того, як перенесла планку. Ярославі Магучіх це вдалося, чим вона гарантувала собі перемогу.

У підсумку Магучіх зупинилася на висоті 2.00 метри. Наступну планку у 2.03 м легкоатлетка не взяла.

Зазначимо, Меморіал Дем’янюка є щорічним турніром, що проводиться на початку року. Щороку на ньому проводяться юнацькі та юніорські турніри, а також гран-прі серед жінок та чоловіків.