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Окупанти обстріляли медзаклад у Херсоні

Анастасія Диняк

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15 січня близько 15:24 год. російські військові обстріляли медичний заклад у Херсоні, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«Російські окупанти обстріляли один з міських медичних закладів Херсона. Будівля зазнала пошкоджень», – йдеться у повідомленні.

Янушевич додав, що унаслідок ворожої атаки люди не постраждали.

Нагадаємо, 15 січня російські військові обстріляли житловий квартал Херсона. Унаслідок цього постраждали двоє людей.

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