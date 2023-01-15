Окупанти обстріляли медзаклад у Херсоні

15 січня близько 15:24 год. російські військові обстріляли медичний заклад у Херсоні, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
«Російські окупанти обстріляли один з міських медичних закладів Херсона. Будівля зазнала пошкоджень», – йдеться у повідомленні.
Янушевич додав, що унаслідок ворожої атаки люди не постраждали.
Нагадаємо, 15 січня російські військові обстріляли житловий квартал Херсона. Унаслідок цього постраждали двоє людей.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк