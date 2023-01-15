Львів попрощається ще з трьома загиблими захисниками

16 січня Львів попрощається одразу з трьома Героями. Роман Скальський, Сергій Булигін та Олексій Льон загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Чин похорону військових розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 год. відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Поховають Героїв на Личаківському кладовищі.

Роман Скальський (29.11.1996-05.01.2023). Львів’янин.

Навчався у Середній загальноосвітній школі №63 міста Львова, згодом – у Львівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №82 Львівської міської ради Львівської області.

Закінчив Техніко-економічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка». У 2019-му році отримав диплом магістра за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія». Любив українську музику та джаз.

До війни працював регіональним представником у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Клімхаус Трейд».

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації за власним бажанням приєднався до лав 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Під час проходження служби здобув звання «молодший сержант» та отримав посаду командира відділення. Побратими згадують, що він був «дуже розумним, виваженим та зберігав спокій навіть у критичних ситуаціях».

Сам Роман Скальський казав: «Ми не здали жодного метру нашої землі. Нам було важко, але ніколи не буде соромно».

У Героя залишилися батьки, дружина, брат, двоє сестер та племінники.

Сергій Булигін (18.10.1978-04.01.2023). Львів‘янин.

Навчався у ліцеї №51 імені Івана Франка Львівської міської ради. Закінчив Львівське вище професійне училище інформаційно-комп’ютерних технологій (колишнє СПТУ №26 міста Львова).

Після завершення навчання проходив військову службу у лавах зв‘язківців в Одесі.

У мирний час займався виробництвом меблів на місцевому приватному підприємстві. Захоплювався спортом, вирощуванням квітів та виготовленням акустичних інструментів.

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет держави у лавах 46-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У Сергія Булигіна залишилися батьки, син, донька, сестра та тітка.

Олексій Льон (16.12.1973-05.01.2023). Уродженець міста Рубіжне Луганської області.

Навчався у Рубіжанській спеціалізованій школі I-III ступенів №2 Рубіжанської міської ради Луганської області. Здобував освіту у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Згодом проходив військову службу у Шепетівці Хмельницької області.

Обіймав посаду апаратника 4-го розряду у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Зоря» в Рубіжному. Обожнював рибалку, у вільний час збирав ретро-велосипеди.

Із початком повномасштабного вторгнення боровся із російськими окупантами у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.

У Олексія Льона залишилися дружина, донька, пасербиця, сестра та брат.