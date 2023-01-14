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Захисника з 103 львівської бригади ТрО посмертно нагородили орденом «За мужність»

Ольга Денисяка

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Захисника 103 бригади територіальної оборони молодшого сержанта Володимира Коваліва посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Про це йдеться у Facebook 103 бригади.

Відповідно до Указу президента України № 16/2023 «Про відзначення державними нагородами України», за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено молодшого сержанта Коваліва Володимира Івановича (посмертно).

«З перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну Володимир Ковалів боронив державу в лавах територіальної оборони. Загинув в бою з окупантами на Харківщині в квітні 2022 року», – повідомили в 103 бригаді.

У загиблого Героя залишилися дружина та троє дітей.

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