СБУ показали, як дроном знищили ворожу БМП

Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки знищили російську БМП та екіпаж. Про це йдеться у Facebook СБУ.

«Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ влаштували російським окупантам чергову «демобілізацію» на одному з найгарячіших напрямків», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворожу БМП та її екіпаж, який палив поруч, знищили ударом дрона-камікадзе.

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