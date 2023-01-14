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РФ вперше цього року вивела в Чорне море носій «Калібрів»

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14 січня Росія вивела у Чорне море носій крилатих ракет «Калібр». Про це йдеться у Facebook МС ЗСУ

У повідомленні йдеться, що в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 7 ворожих кораблів, серед яких є 1 носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 8 ракет. 

Зазначимо, це вперше від початку року РФ вивела в Чорне море «Калібри».

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

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