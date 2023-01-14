На Львівщині працює ППО, - Козицький

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в області працює ППО. Про це він заявив у Телеграмі.

«У Львівській області працює ППО. Залишайтесь в укриттях», – написав Козицький.

Раніше голова Львівської ОВА повідомив, що є загроза ракетного удару та закликав перейти всіх в укриття.

«Обов‘язково перейдіть в укриття чи приміщення, де діє правило «двох стін». Щойно загроза мине, повідомлю. Не ігноруйте сповіщення про повітряну тривогу», – йдеться в повідомленні.

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