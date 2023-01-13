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ЗСУ уразили пункт управління та шість районів зосередження РФ

Ольга Денисяка

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13 січня українські захисники уразили пункт управління, управління, шість районів зосередження живої сили та один зенітний ракетний комплекс російських військ. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook станом на вечір 13 січня.

Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 1 зенітний ракетний комплекс та 3 склади боєприпасів ворога.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, для поповнення некомплекту медичного персоналу до Новотроїцької центральної районної лікарні на тимчасово окупованій території Херсонської області прибуло поповнення з числа військових медиків збройних сил російської федерації. Станом на 12 січня 2023 року в лікарні, облаштованій під військовий шпиталь, перебувало до 160 поранених окупантів.

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