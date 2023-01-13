ЗСУ уразили пункт управління та шість районів зосередження РФ

13 січня українські захисники уразили пункт управління, управління, шість районів зосередження живої сили та один зенітний ракетний комплекс російських військ. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook станом на вечір 13 січня.

Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 1 зенітний ракетний комплекс та 3 склади боєприпасів ворога.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, для поповнення некомплекту медичного персоналу до Новотроїцької центральної районної лікарні на тимчасово окупованій території Херсонської області прибуло поповнення з числа військових медиків збройних сил російської федерації. Станом на 12 січня 2023 року в лікарні, облаштованій під військовий шпиталь, перебувало до 160 поранених окупантів.

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