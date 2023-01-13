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Виплати для роботодавців, які працевлаштовують переселенців, продовжили ще на рік

Ольга Денисяка

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У 2023 році роботодавці продовжать отримувати компенсацію за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Урядова програма щодо виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб продовжить діяти у 2023 році. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

 

Кабмін доповнив джерела фінансування програми – відтепер така компенсація буде здійснюватися за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття й інших джерел, не заборонених законодавством.

Сума компенсації роботодавцю становитиме 6700 гривень (розмір мінімальної заробітної плати). Ці кошти держава виплачує за кожну працевлаштовану внутрішньо переміщену особу впродовж 2 місяців. 

Передбачається, що витрати Фонду у 2023 році складуть 308,2 мільйона гривень при прогнозованому працевлаштуванні 23 тисяч ВПО. 

«Для порівняння, торік було профінансовано виплати на загальну суму майже 200 мільйонів гривень за працевлаштування понад 16 тисяч внутрішніх переселенців», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу ВПО у квітні 2022 року. Мета програми – пришвидшити адаптацію людей, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів, і підвищити рівень зайнятості серед населення.

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