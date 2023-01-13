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У Львові водій маршрутки втратив свідомість, врізався у таксі та помер

Андрій Котенський

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У Львові раптово помер за кермом 47-річний водій львівської маршрутки №184А, що курсує за маршрутом Щурата–Рудно. Автобус в’їхав у попутне таксі, але пасажири під час інциденту не постраждали, повідомляє Zaxid.net.

За дадними патрульній поліції Львівщини, інцидент трапився близько 17:30 поблизу ТРЦ «Спартак». Автобус їхав за маршрутом із пасажирами на вулиці Гетьмана Мазери, коли водієві стало погано.

«Маршрутка їхала з пасажирами. 47-річному водію під час руху стало погано за кермом. Він в’їхав у автомобіль таксі, пошкодивши легковику задній бампер і кришку багажного відділення, після чого зупинився і помер. Пасажири під час інциденту не постраждали», – повідомили патрульні.

Причину смерті водія встановлюють судмедексперти.

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