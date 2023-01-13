У Львові усувають радянський напис з охоронних дощок на пам’ятках культурної спадщини 

У Львові з охоронних дощок старого зразка, що розміщені на пам’ятках культурної спадщини, усувають напис «Українська Радянська Соціалістична Республіка». Методика усунення напису така: спочатку його затирають, потім армованою стрічкою заклеюють світлу пляму, а далі – зафарбовують спеціальною алкідною фарбою. По це розповів заступник начальника управління охорони історичного середовища Георгій Корнєєв.

«Написи усуваємо спочатку абразивним методом. Оскільки ці дошки виготовлені зі спеціального скульптурного сплаву, то після затирання на місці напису з’являється світла пляма. Її зафарбовуємо. А перед тим, як наносити фарбу, використовуємо армовану стрічку, яка закриває всі нерівності», – пояснив Георгій Корнєєв.

В управлінні охорони історичного середовища наголошують, що самі дошки демонтовувати недоцільно, оскільки вони міцні і належно ознаковують статус будинку. А також мають елементи української ідентики: їх стилістика опрацьована у 1970-х роках на основі шрифтів та орнаментів, які розробив видатний український графік Георгій Нарбут. Єдиним написом, що підлягає декомунізації, є напис «Українська Радянська Соціалістична Республіка».

«Можна сказати, що ці дошки – унікальні. Бо такий дизайн для охоронних дощок використали тільки для однієї з тодішніх республік – Української», – додав Георгій Корнєєв.

Нагадаємо, у Львові ще є близько 50 охоронних дощок з радянськими написами, які слід усунути.

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