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РФ підготувала нову «методичку» для пропагандистів

Ольга Денисяка

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Військове командування держави-агресора створило спеціальний документ, яким визначається, як саме кремлівським пропагандистам треба висвітлювати події війни проти України. Про це йдеться у Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

Загальні рекомендації вміщують одинадцять пунктів, основний зміст яких полягає в:

  1. Орієнтуванні на інформацію виключно з погоджених міноборони рф джерел;
  2. Акцентуванні в інформаційних матеріалах та коментарях «незалежних» експертів на провідній та позитивній ролі особисто сергія шойгу та валерія герасимова;
  3. Виправданні ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на «вимушеність» таких дій;
  4. Підкресленні теми надання Україні західного озброєння. В цьому сенсі окремо рекомендується зосереджувати увагу на тому, що «росія проводить воєнну операцію не проти України, а проти всього НАТО»;
  5. Відмові від згадування ПВК «вагнер» в позитивному контексті. Робити акцент на надмірних людських втратах та беззмістовних атаках ПВК;
  6. Відслідковуванні та цитуванні публікацій в іноземних ЗМІ про успіхи збройних сил російської федерації та невдачі
  7. Збройних сил України. Особливу увагу пропонується зосередити на заявах західних і українських політиків, які можна інтерпретувати в подібному ключі.

Загалом документ свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни-агресора.

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