Рашисти обстріляли автобусну базу в Херсоні. Є поранений

Російські окупаційні війська в Херсоні обстріляли базу, де стоять комунальні автобуси. Поранення дістала одна людина. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич на своїй сторінці у Facebook.

Ворог обстріляв місто у ніч на 13 січня. Удар прийшовся на комунальну автобусну базу. Пошкоджено 16 автобусів, легкові автомобілі, понівечені склади і будівля охорони.

Попередньо відомо про одного пораненого — охоронця.

Крім того, уламки російських снарядів пошкодили електромережі, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

На місці обстрілу працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

За даними Ярослава Янушевича, загалом протягом минулої доби рашисти 49 разів обстріляли територію Херсонщини. По самому Херсону окупанти били 7 разів, влучили в житлові будинки.

Внаслідок ворожих обстрілів 12 січня загинула одна людина, двоє дістали поранення.

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