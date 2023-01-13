Львівщина отримала дитячу вакцину від коронавірусу

На Львівщину доставили дитячу вакцину проти коронавірусу «Комірнаті» від компанії «Біонтекс». Вакцина призначена для дітей віком від 5 до 11 років. 3000 доз вже розподілили по 80 пунктах щеплень області. Про це розповів завідувач санітарно-карантинного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Олег Когут, інформує пресслужба ЛОВА.

За словами Олега Когута, такою вакциною роблять щеплення дітям в багатьох країнах світу.

«Пандемія коронавірусної інфекції, на жаль, не закінчується. І навіть у Львівській області щотижнево ми реєструємо приблизно до 100 випадків захворювання. Якщо взяти загальну кількість хворих, майже 5% або кожен 20-ий хворий – це діти. З метою захисту дітей від даного захворювання фірма «Біонтекс» розробила дитячу вакцину «Комірнаті». Такою вакциною роблять щеплення дітям в багатьох країнах світу. Отриману вакцину вже розподілили по закладах охорони здоров’я області – таким чином 80 пунктів щеплень будуть забезпечені цією вакциною. Представники пунктів поступово забирають вакцину зі складу, тож найближчими днями жителі Львівщини зможуть вакцинувати дітей»», – розповів Олег Когут.

Він також пояснив, що така вакцина пристосована для діток, які мають хронічні захворювання.

«Вона специфічна, трошки відрізняється від дорослої – її імуногенні властивості дещо нижчі з урахуванням імунної системи дитячого організму. Вакцина безпечна і її можна використовувати з метою профілактики коронавірусної інфекції.

Вакцина передбачена для всіх дітей, але першочергово для тих, хто має хронічні захворювання, захворювання серцево-судинної системи, верхніх дихальних шляхів, або для дітей з пониженим імунітетом (імуноскомпрометовані діти)», – зазначив Олег Когут.

Також повідомляється, що вакцину вводять у два етапи. Між першою і другою вакцинацією має бути інтервал від трьох до чотирьох місяців. Також рекомендовано введення бустерної дози через три тижні. У тих країнах, де сьогодні застосовують цю вакцину, важких ускладнень поки не зареєстровано. Можливе почервоніння та біль в місці ін’єкції, погіршення апетиту, підвищена температура або неспокійний сон в дитини. Та це звичні показники після будь-якої вакцини.

У Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ батькам рекомендують берегти здоров’я дітей та вакцинувати їх від коронавірусу.

«Вакцина обов’язково необхідна, особливо з урахуванням того, що у світі розповсюджується новий підтип штаму Омікрон XBB 1.5. Цей вірус дуже швидко передається,у вигляді простудної інфекції. І вакцина, якщо не застереже стовідсотково від захворювання, то вона вбереже від важких форм хвороби, які можуть призвести до важких ускладнень чи летальних випадків», – наголосив Олег Когут.

Нагадуємо, дітей віком від 12 років вакцинують дорослою вакциною. Перелік медзакладів та пунктів щеплень по яких розподілили дитячу вакцину, – за посиланням.

Про вакцини які є в наявності на Львівщині для дорослих та дітей віком від 12 років – читайте тут.

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