Французький вуличний художник намалював у Львові прощання прикордонника з коханою

Вуличний художник Крістіан Гемі з Парижа, відомий як С215, створив у Львові мурал на основі фотографії, на якій український прикордонник прощається зі своєю коханою. Ця світлина розійшлася у ЗМІ та соцмережах, а тепер ще й стала частиною вуличного мистецтва Львова. Про це йдеться на сторінці МВС у Facebook.

Йдеться про світлину фотографа Associated Press Андрія Андрієнка, на якій зафіксовано зворушливий момент прощання прикордонника Віталія зі своєю коханою Альбіною на залізничному вокзалі у Краматорську.

«На третій день повномасштабної війни Віталій прощався з Альбіною на пероні біля евакуаційного поїзда, що прямував на захід. Фото розійшлося у ЗМІ та соцмережах, згодом його сюжет взяли за основу автори муралу, який з’явився на стіні Литовської військової академії у Вільнюсі. А з легкої руки міністра оборони Литовської Республіки Арвідаса Анушаускаса, який опублікував зображення муралу на своїй сторінці у Твіттері, це зображення на підтримку України знову набуло величезного поширення», – кажуть в МВС.

Ця світлина надихнула й французького вуличного художника Крістана Гемі, який відтворив її у форматі графіті у Львові.

Крім того, в українському Мінкульті додають, що авторству Гемі належить ще один патріотичний мурал у центрі Львова на вул. Городоцькій (поблизу готелю Astoria). На ньому зображена дівчинка та цитата президента Володимира Зеленського про дітей.

Такий же мурал із дівчинкою можна побачити й в 13 окрузі Парижа, тому львівський є його двійником.

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Крістіан Гемі по приїзду в Україну створив низку муралів також у Бучі, Гостомелі та Києві. У столиці митець намалював графіті «Свобода, яка веде народ» у кольорах України на терасі посольства Франції, роботу, присвячену Тарасу Шевченку, а також декілька графіті на фоні зруйнованих будівель і навіть на згорілому російському танку.

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Фото: Facebook МВС та Мінкульту