ЗСУ відбили 12 атак на Донбасі та вдарили по пункту управління рашистів

На 323 добу війни тривають запеклі бої на Донеччині. Українські захисники вдарили по пункту управління окупантів, тричі – по позиціях їхньої ППО і по трьох складах боєприпасів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 12 січня.

Протягом минулої доби окупанти завдали 4 ракетних (по цивільних об’єктах міст Лиман та Часів Яр Донецької області) та 23 авіаційних удари. Окрім того, здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню в інших локаціях.

Існує небезпека авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

За минулу добу українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча і Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку агресор обстрілював райони Дворічної, Западного, Куп’янська, Кислівки, Табаївки, Крохмального, Берестового, Вишневого, Іванівки і Першотравневого Харківської області та Стельмахівки, що на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Терни на Харківщині, а також Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка і Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляні Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку рашисти гатили по Вугледару і Великій Новосілці Донецької області.

На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Вільне Поле на Донеччині; Малинівка, Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Кам’янське і Плавні Запорізької області та Марганець на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку під обстрілами з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії опинились Дудчани, Степанівка, Антонівка та Херсон.

Поблизу населеного пункту Раденськ Херсонської області російські загарбники побудували мережу окопів та бліндажів з використанням морських контейнерів, які перед цим облаштовувались під польовий шпиталь.

«Відомо, що у тимчасово окупованому Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній «Щит» та «Русич». Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті – офіцери. Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України», – кажуть у Генштабі.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Минулої доби наші воїни збили гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних дрони типу «Орлан-10». Ракетники і артилеристи уразили ворожий пункт управління, сім районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів загарбників.

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