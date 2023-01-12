ЗСУ вдарили по трьох пунктах управління окупантів

На 323 добу війни російські окупанти і надалі зосереджуються на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону, продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Найбільш запеклі бої тривають у районах Соледара, Парасковіївки, Бахмута та Кліщіївки. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 12 січня.

Протягом доби російські окупанти завдали п’ять ракетних ударів по мирній Костянтинівці, Краматорську та Запоріжжю, а також 12 авіаційних ударів. Здійснили чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

На Авдіївському напрямку агресор веде безуспішні наступальні дії, а на Куп’янському та Лиманському напрямку не полишає спроб покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках навпаки обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках під ворожі обстріли потрапили райони населених пунктів Сеньківка та Карповичі Чернігівської області; Бачівськ на Сумщині, а також Стрілеча, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка та Рідкодуб Харківської області.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони Синьківки, Орлянки, Кислівки, Берестового, Іванівки і Богуславки на Харківщині та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив російських танків та артилерії потрапили Греківка, Макіївка, Червонопопівка та Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку рашисти обстрілювали Красногорівку, Авдіївку, Мар’їнку та Новомихайлівку Донецької області.

На Новопавлівському напрямку окупанти гатили по Вугледару, Пречистівці та Золотій Ниві на Донеччині.

На Запорізькому напрямку загарбники обстрілювали райони населених пунктів Времівка і Вільне Поле Донецької області та Гуляйполе, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів і Кам’янське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, мінометних обстрілів зазнали передмістя та саме місто Херсон.

«Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. В одному із населених пунктів Каховського району окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців із подальшою так званою “націоналізацією”», – кажуть у Генштабі.

Для поповнення втрат особового складу рашисти не припиняють мобілізацію чоловіків, зокрема і на тимчасово окупованій території Луганської області. Так, у місті Алчевськ чергова хвиля мобілізації стартувала 9 січня.

Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також п’ять ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Окрім того, наші воїни збили ворожий літак Су-25 та безпілотник типу «Орлан-10».

Українські артилеристи та ракетники уразили три пункти управління, три райони зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 та три склади боєприпасів.

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