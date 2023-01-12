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Від рук окупантів загинула 21-річна військова з Івано-Франкове

Андрій Котенський

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У понеділок, 09 січня, під час несення бойового чергування в районі населеного пункту Диліївка Донецької області внаслідок ураження ударним БПЛА загинула молодший сержант Тетяна Мациєвська, жителька селища Івано-Франкове, Яворівського району Львівщини.

За даними Івано-Франківської селищної ради, нещодавно дівчина вийшла заміж на фронті, але віддала своє життя за незалежність та свободу нашої держави.

«Наша Захисниця служила правдою та волею за нашу Україну, за спокій сердець та за майбутнє кожного українця… Висловлюємо глибоке співчуття рідним від усіх мешканців громади», – йдеться у повідомленні.

У Тетяни залишалась мама, дві сестри та брат.

Про час прибуття скорботного кортежу та похорону буде повідомлено додатково.

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