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Україна ратифікувала угоду з ЄС про участь у програмі EU4Health

Андрій Котенський

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Україна ратифікувала угоду з Європейським Союзом про участь у програмі EU4Health. У рамках програми Україна зможе отримати фінансування на медицину, зокрема на профілактику раку, захворювань серця та інших неінфекційних хвороб. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Верховної Ради України, 12 січня, пише УП.Життя.

Нагадаємо, європейську ініціативу EU4Health започаткували у відповідь на пандемію COVID-19, щоб покращити охорону здоров’я, розширити доступ до необхідних ліків усім, кому це потрібно.

Метою європейської програми EU4Health є:

  • покращення та зміцнення здоров’я населення європейських країн;
  • сприяння здоровому способу життя та запобігання поширенню захворювань;
  • захист людей від серйозних транскордонних загроз;
  • сприяння розширенню асортименту та збільшенню кількості лікарських засобів і медичних виробів, а також їх доступності, зокрема цінової;
  • зміцнення систем охорони здоров’я шляхом покращення їхньої відновлюваності та ефективності використання ресурсів.

У липні 2022 року Єврокомісарка з питань охорони здоров’я Стелла Киріакідес та міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписали угоду участі України у європейській програмі EU4HEALTH.

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