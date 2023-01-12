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У Жовкві жінка збила літнього велосипедиста

Анастасія Диняк

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На вулиці Львівській у Жовкві під колесами автомобіля опинився 71-річний велосипедист. З травмами чоловіка госпіталізували. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася 9 січня близько 15:00 год. За попередніми даними правоохоронців, 29-річна жителька одного з селищ Львівського району на своєму авто Suzuki Grand Vitara збила 71-річного мешканця району.

Унаслідок отриманих травм літнього велосипедиста довелося госпіталізувати.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Водійці загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

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