У Стрию затримали продавця амфетаміну

Правоохоронці затримали 33-річного продавця наркотиків, який працював у місті Стрий та Стрийському районі. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, під час обшуків у помешканні та автомобілі підозрюваного поліцейські виявили зіп-пакети з амфетаміном, а також засоби для фасування, електронні ваги, гроші, виручені від незаконної діяльності та інші речові докази. Усе скерували на експертне дослідження.

У відділі інформаційної політики прокуратури Львівщини уточнили, що чоловік збував психотропи в одному із сіл Стрийської ОТГ при особистій зустрічі з покупцями.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. йому загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.