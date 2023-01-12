У Львові у житловому будинку знайшли боєприпаси часів Другої світової війни

У Львові у житлову будинку на вулиці Ольги Басараб знайшли гранату та майже пів сотні набоїв до стрілецької зброї часів Другої світової війни. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівської області.

Так, гранату О-23 та 44 набої до стрілецької зброї знайшли під час ремонтних робіт в цокольному приміщенні триповерхового житлового будинку на вулиці Ольги Басараб у Львові.

11 січня о 11:40 год. піротехнічна група 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України вилучила та знищила боєприпаси.

«Головне управління ДСНС України у Львівській області нагадує, що боєприпаси часів ІІ Світової війни, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні. При виявленні вибухонебезпечного чи підозрілого предмета негайно повідомте про небезпечну знахідку», — наголосили у ДСНС.

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