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Синоптики попереджають про туман на Львівщині

Андрій Котенський

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За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області та місту Львову до кінця доби 12 січня та вночі і вранці 13 січня очікується туман видимістю 200 – 500 м, інформує пресслужба ДСНС Львівщини.

Вночі та вранці 13 січня на окремих ділянках доріг ожеледиця.

Надзвичайники Львівщини закликають водіїв в умовах поганої видимості і ожеледиці бути вкрай уважними та дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, що можуть привести до створення аварійних ситуацій.

За даними у Sinoptik.ua на вечір четверга, 12 січня, у Львові розпогодиться, але похолодає до 0 градусів. В ніч на п’ятницю, 13 січня, прогнозують незначний мороз, без опадів. Денна температура повітря прогріється до 5 градусів тепла. До вечора небо затягне хмарами, а у суботу, 14 січня, дощитиме майже весь день.

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