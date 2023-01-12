Російського депутата підозрюють в командуванні штурмом «Азовсталі»

Про підозру повідомили депутати Держдуми РФ Адаму Делімханову, який віддавав накази «кадирівцям» під час штурму маріупольської «Азовсталі». Про це повідомили у Службі безпеки України.

Так, СБУ зібрала беззаперечні докази вини Делімханова, який командував окупантами, які захоплювали Маріуполь та, зокрема, штурмували «Азовсталь».

Зазаначається, що депутат входить до найближчого оточення Кадирова, за чиєю вказівкою прибув на окуповану Донеччину на початку повномасштабної війни. Там він очолив угруповання російських військ, до складу яких входили загони управління Росгвардії та МВД РФ по Чеченській республіці.

З лютого до травня 2022 року під його командуванням «кадирівці» брали участь у боях на східному фронті. Встановлено, що загарбники брали активну участь у штурмі металургійного комбінату «Азовсталь».

Окрім того, посадовець поширював через свій Телеграм-канал пропагандистські відео Кадирова з виправданнями збройної агресії РФ проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Делімханову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (Пособництво у зміні меж території та державного кордону України);

ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірної збройної агресії російської федерації проти України).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Делімханову загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами або довічне позбавленням волі з конфіскацією майна.