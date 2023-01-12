Росіяни вбили людину на Донеччині, – ОВА

12 січня російські окупанти продовжують обстрілювати всю лінії фронту на Донеччині. унаслідок ворожих атак у селі Парасковіївці Соледарської громади загинула одна людина. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку росіяни обстріляли Вугледар. Унаслідок цього пошкоджено шість будинків. Також під вогонь потрапили околиці Новоукраїнки та Богоявленки. Обійшлося без жертв.

На Горлівському напрямку тривають інтенсивні обстріли Соледара. У селі Парасковіївці загинула одна людина. 11 січня під обстріл потрапила Костянтинівська громада — пошкоджено дорогу, без жертв.

На Лисичанському напрямку зруйновано три будинки у Лимані, зафіксовано обстріли Сіверська. Без постраждалих.

На Донецькому напрямку 11 січня відбувалися обстріли Курахівської громади. У Кураховому росіяни поцілили в адмінбудівлю, три багатоповерхівки та на територію підприємства. У Курахівці пошкодили двоповерхівку та приватний будинок.

Зранку 12 січня розпочався новий обстріл Курахового. Наслідки наразі встановлюються. Окрім того, вночі зафіксовано обстріли Мар’їнки, Авдіївки та околиць Очеретинської громади.