Поблизу Херсона росіяни вбили ще одного цивільного

Російські окупанти обстріляли селище Янтарне, що поблизу Херсона. унаслідок цього одна людина загинула і одна отримала поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Так, 12 січня російський снаряд влучив у житловий будинок у селищі Янтарне. Від отриманих травм на місці загинув 27-річний місцевий мешканець.

Окрім того, отримала поранення 47-річна жінка. Її госпіталізували з уламковими пораненням, наразі лікарі надають їй необхідну допомогу.