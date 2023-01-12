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Окупанти обстріляли Запоріжжя: є руйнування

Наталя Дуляба

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У ніч на четвер, 12 січня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Попередньо відомо, що обійшлося без жертв, але є руйнування житла та об’єктів інфраструктури. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у своєму Telegram.

«Внаслідок нічної ракетної атаки ворога в одному з районів Запоріжжя ушкодження отримали приватні житлові будинки та об’єкти інфраструктури. За попередніми даними, всі люди цілі», – написав він.

На місцях працюють екстрені служби, обсяг завданої шкоди встановлюють.

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Фото: Telegram Олександра Старуха

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