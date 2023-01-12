На Донеччині загинув 20-річний снайпер із Львівщини Роман Кшивецький

На війні з російськими окупантами загинув 20-річний захисник Роман Кшивецький із Яворівщини, повідомляє Буська міська територіальна громада.

Роман родом із села Вербляни, Яворівського району Львівщини.

Хлопець з жовтня 2020 року служив у лавах Збройних Сил України стрільцем-снайпером, і боронив до останнього подиху нашу країну від рашистської нечисті.

Воїн загинув 9 січня 2023 року поблизу міста Дружківка Донецької області від осколкових поранень, несумісних з життям.

Вічна пам’ять і співчуття рідним. Про дату, місце та час похорону буде повідомлено додатково.

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