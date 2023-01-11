Синоптики попереджають про туман та ожеледицю

До кінця доби 11 січня, вночі і вранці 12 січня по місту очікується туман, видимістю 200-500 м, на дорогах ожеледиця. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Мерія Львова закликає усіх учасників дорожнього руху зважати на прогноз й бути обачними.

Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари. Пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилет тощо), щоб водії могли вчасно побачити на дорозі.

У непередбачуваних випадках телефонуйте на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.

За даними у Sinoptik.ua на вечір середи, 11 січня, у Львові похолодає до 1 градусу морозу. На четвер, 12 січня, прогнозують здебільшого хмарну погоду, але без опадів. Денна температура повітря прогріється до 7 градусів тепла. До вечора небо роз’ясниться, але похолодає до 0 градусів.

Фото: ЛМР

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