Справа Скуратовського: помічницю екснардепа заарештували

Вищий антикорупційний суд заарештував помічницю колишнього народного депутата, ексголови Комітету Верховної ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Сергія Скуратовського. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«11 січня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 10,7 млн грн застави ще одному підозрюваному у справі щодо протиправного заволодіння правом вимоги банківської установи на 128 млн грн, а саме помічнику колишнього голови комітету Верховної ради VIII скликання», – інформує САП,

У САП не повідомляють прізвище екснардепа, проте, за інформацією «Слово і діло», йдеться саме про Скуратовського.

У разі внесення застави на підозрювану помічницю Скуратовського буде покладено такі обов’язки: прибувати за кожною вимогою; не відлучатися за межі Київської області (крім міста Києва) без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет. Строк дії запобіжного заходу – до 11 березня 2023 року.

Раніше ВАКС заарештував і самого екснардепа від від Радикальної партії Скуратовського.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепу та іншим особам у завданні понад 112 млн грн фінансовій установі. За інформацією «Слово і діло», йдеться про колишнього депутата Сергія Скуратовського.

За версією слідства, у 2019 році Скуратовський, будучи фактичним власником низки юридичних осіб, здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (в тому числі і самого народного обранця).

З метою уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства «Сетам», а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.

Особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу вказаної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.

Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банківській установі шкоди понад 112 млн грн – саме така сума складає різницю між реальною вартістю та тою, яку сплатили зловмисники.

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