Росія збирає сили для чергової ескалації, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія збирає сили для чергової ескалації, однак поразка РФ повинна бути безальтернативною. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні 10 січня.

«Зараз, коли Росія ще й збирає сили для чергової ескалації. Разом із партнерами маємо зробити – і робимо! – все, щоб уже зараз господарям Росії стало зрозуміло: жодна їхня ескалація їм не допоможе. Поразка російської агресії має залишатися безальтернативною попри всіх і все, кого й що Росія буде намагатися кинути в бій», – повідомив президент.

Президент проінформував про ситуацію на полі бою – про важку ситуацію на Донеччині, постійні російські штурми й той факт, що Росія «не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю».

«Цьому можна – і треба! – протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, яку може отримати Україна від партнерів. Я дякую всім лідерам, які нам допомагають, за розуміння, що саме зараз настав час для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки. Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію й привести державу-терориста до історичної поразки», – наголосив Зеленський.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.