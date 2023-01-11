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Росія збирає сили для чергової ескалації, – Зеленський

Ольга Денисяка

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія збирає сили для чергової ескалації, однак поразка РФ повинна бути безальтернативною. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні 10 січня.

«Зараз, коли Росія ще й збирає сили для чергової ескалації. Разом із партнерами маємо зробити – і робимо! – все, щоб уже зараз господарям Росії стало зрозуміло: жодна їхня ескалація їм не допоможе. Поразка російської агресії має залишатися безальтернативною попри всіх і все, кого й що Росія буде намагатися кинути в бій», – повідомив президент.

Президент проінформував про ситуацію на полі бою – про важку ситуацію на Донеччині, постійні російські штурми й той факт, що Росія «не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю».

«Цьому можна – і треба! – протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, яку може отримати Україна від партнерів. Я дякую всім лідерам, які нам допомагають, за розуміння, що саме зараз настав час для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки. Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію й привести державу-терориста до історичної поразки», – наголосив Зеленський.

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