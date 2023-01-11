Під Соледаром отримав поранення актор Дмитро Лінартович

Відомий український актор Дмитро Лінартович, що боронить Україну від російських окупантів у лавах 46-ї окремої аеромобільної бригади, отримав важке поранення на фронті, повідомляє пресслужба Держкіно України.

«Актор Дмитро Лінартович є розвідником 46 ОДШБ, отримав контузію та важке поранення у боях за Соледар та потребує лікування. Триває збір коштів», – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що актор отримав осколкові поранення, і вже перебуває в дорозі на лікування.

«Дякую, лікарям та ЗСУ за піклування! Я весь час в дорозі. Перші спроби посміхнутися. І пам’ятайте, що ми перемагаємо, бо наша Українська нація незламна!», – написав сам Дмитро Лінартович.

Хто такий Дмитро Лінартович

44-річний актор театру, кіно та дубляжу, син відомого актората режисера Костянтина Лінартовича. Перша велика роль була у фільмі 2002 року «Невелика подорож на великій каруселі» режисера Михайла Іллєнка.

Відомий за фільмами «ТойХтоПройшовКрізьВогонь», «Гетьман», «Осінні спогади», «Толока», «Обмін».

Також він є викладачем кафедри кіно- і телемистецтва Навчально-наукового інституту журналістки КНУ імені Тараса Шевченка.

Брав участь в озвученні іноземних фільмів українською мовою, включаючи «Месники» «Людина-павук», «Реальна сталь», «Життя Пі», «Прометей» та інші.

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